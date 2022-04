The Unbearable Weight of Massive Talent, Pascal su Cage: 'è un partner incredibile'

Il film in cui Nicolas Cage interpreta se stesso ha debuttato col 100% su Rotten Tomatoes e arriverà in Italia il prossimo 23 giugno. Di recente, l'altro protagonista del film, Pedro Pascal, ha spiegato che lavorare con Cage ha contribuito a risvegliare il suo amore per la recitazione.

"C'era quasi qualcosa, non so, che ha risvegliato le cose a cui tenevo e il motivo per cui sono entrato nel progetto è che [Cage] sta ancora sfidando se stesso, è super preparato, sta inventando nuove idee e, onestamente, è stata una sfida incredibile da affrontare, ma soprattutto è stata una bellissima ispirazione e un promemoria del motivo per cui ho iniziato a studiare recitazione e poi a lavorare", ha raccontato la star di The Mandalorian.

"E' stato davvero facile ancorarmi all'ammirazione e all'adorazione che avevo nei suoi confronti. Se voleva farmi saltare fuori dallo schermo, mi permetteva sempre di farmi saltare fuori dallo schermo, se volevo entrare nella scena, se volevo darmi luce, se volevo portarlo via, me lo permetteva, in pratica ero la sua cagna. Sentivo che era la cosa giusta da fare per il personaggio e per raccontare la storia. E, ovviamente, non avrebbe fatto nulla di queste cose, è un professionista completo, è un partner di scena incredibile".

Per concludere, vi lasciamo con le parole di Nicolas Cage, che avrebbe voluto un cameo di Lynch in The Unbearable Weight of Massive Talent.