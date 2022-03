The Unbearable Weight of Massive Talent, Nicolas Cage e tanta azione nel final poster

The Unbearable Weight of Massive Talent non è ancora uscito al cinema, ma il nuovo film di Nicolas Cage è già un successo di critica secondo Rotten Tomatoes, e adesso ci apprestiamo a dare un'occhiata al suo final poster.

Uscirà anche ad aprile al cinema, ma non è certo un pesce d'aprile il film di Nicolas Cage su Nicolas Cage, ovvero The Unbearable Weight of Massive Talent.

Avete mai pensato a cosa potrebbe portare il bisogno di denaro a causa di una precaria situazione finanziaria unito a una folle richiesta di un ricchissimo superfan? Beh, è esattamente ciò che è pronto a mostrarci Nicolas Cage nel suo ultimo film, di cui abbiamo già potuto vedere diversi materiali promozionali, come ad esempio il folle trailer in tutte le lingue del mondo.

Adesso però è stato diffuso un nuovissimo poster di The Unbearable Weight of Massive Talent che potete trovare anche nella nostra gallery in calce alla notizia, e in cui Nick e gli altri protagonisti del film (come Pedro Pascal ovvero il già citato ricchissimo superfan, e il manager di Nick Cage Neil Patrick Harris) sembrano pronti all'avventura. Sarà anche merito dell'illustratore Steve Chorney, l'uomo dietro questa locandina, ma anche quelle di Indiana Jones e l'Ultima Crociata, Licenza di Uccidere e C'era una volta a... Hollywood, ma il fattore epicità qui è davvero alle stelle.

E voi, cosa ne pensate? Fateci sapere nei commenti.