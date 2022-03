The Unbearable Weight of Massive Talent: Nicolas Cage è caleidoscopico nel nuovo poster

Il nuovo trailer diThe Unbearable Weight of Massive Talent ha fatto crescere la curiosità per questa pellicola in cui Nicolas Cage interpreta il ruolo della vita, ovvero quello di se stesso, e ora, il nuovo poster ce lo mostra attraverso un sorprendente effetto caleidoscopico.

Diretto da Tom Gormican, questo film è incentrato su una versione romanzata dell'attore che, per la conveniente cifra di un milione di dollari, decide di partecipare alla festa di compleanno di un suo super fan interpretato da Pedro Pascal. Scoprirà presto che quest'uomo apparsogli inizialmente solo un po' bizzarro è in realtà un famigerato signore della droga che tiene in pugno sua moglie e sua figlia. Nicolas Cage verrà quindi costretto a riproporre alcune dei suoi più iconici ruoli, riscoprendo le sue abilità più nascoste, pur di trarle in salvo.

Interpretare Nicolas Cage non deve essere stato di certo semplice per Nicolas . L'attore è stato infatti costretto a fare i conti con se stesso e la sua personalità di fronte ad una camera da presa per vestire i panni del protagonista di The Unbearable Weight of Massive Talent.

Vi ricordiamo che questo film farà il suo debutto al cinema il prossimo 22 aprile e sarà interessante vedere come questo interprete sia si sia confrontato con il ruolo più difficile di sempre: quello di se stesso.