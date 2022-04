The Unbearable Weight of Massive Talent, Nicolas Cage: 'Avrei voluto un cameo di Lynch'

The Unbearable Weight of Massive Talent uscirà nei cinema questo mese e in attesa di vedere Nicolas Cage nei panni di Nicolas Cage al fianco di Pedro Pascal, l'attore ha rivelato che in questa pellicola avrebbe tanto voluto un piccolo cameo di David Lynch.

Purtroppo il regista era preso da molteplici impegni e per tale ragione Nicolas Cage ha dovuto ripiegare su David Gordon Green.

"Volevo un cameo di David Lynch e così l'o chiamato quando stavamo girando Massive Talent perché speravo potesse interpretare il ruolo del regista per cui stavo facendo il provino, ma era pieno di impegni e molto preoccupato per tutto ciò che stava accadendo per il Covid e così ho chiamato David Gordon Green, tuttavia, è stato perfetto e spero che David Gordon Green possa lavorare di più come attore".

Nicolas Cage ha parlato anche del suo rapporto con Pedro Pascal in The Unbearable Weight of Massive Talent, sottolineando quanto sia stato piacevole condividere il set con lui: "Prima di tutto, Pedro Pascal è un uomo davvero gentile. Non si potrebbe chiedere una persona più gentile e piacevole con cui lavorare. In secondo luogo, ha un senso dell'umorismo davvero unico. Non sai mai se sta scherzando o se fa sul serio. Ancora non sono in grado di capire quanto del suo carattere sia stato aggiunto al personaggio di Javi, ma il risultato è fenomenale".

Per ora, Rotten Tomatoes ha promosso The Unbrearable Weight of Massive Talent conferendo al film con Nicolas Cage il 100% di giudizi positivi. Staremo a vedere se anche il pubblico sarà d'accordo con questa promozione a pieni voti.