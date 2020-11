The Umbrella Academy 3, Steve Blackman ci mostra una prima foto dalla nuova stagione

Ci ha tenuto decisamente col fiato sospeso il caro Netflix, ma di recente si è finalmente deciso a ufficializzare la terza stagione di The Umbrella Academy, di cui oggi abbiamo avuto un piccolo assaggio.

È stato propri Steve Blackman, creatore e showrunner della serie, a fornirci un primo sneak peek di quello che potremo vedere nei nuovi episodi.

Sui social Blackman ha infatti postato la foto del copione del primo episodio della terza stagione di The Umbrella Academy, con tanto di titolo in bella mostra: "Meet the Family".

L'episodio, scritto da lui stesso e Michelle Lovretta (Killjoys, Lost Girl), pare riprendere proprio da dove ci eravamo lasciati sul finire della seconda stagione.

Quando gli Hargreeves riescono finalmente a tornare nel presente dagli anni '60, scopriranno presto che non è esattamente il loro presente ad accoglierli: il comitato di benvenuto a casa è infatti composto da Mr. Hargreeves in persona (Colm Feore) e un gruppo di individui chiamato Sparrow Academy, il cui unico membro visibile è... Ben (Justin Min).

Cosa vorrà dire tutto questo? Ebbene, a quanto pare l'episodio 3x01 risponderà, almeno in parte, a questa domanda.

Non ci resta dunque che attendere per sapere il come, e magari a darci qualche altro indizio al riguardo saranno proprio Blackman e il cast sui social... Teniamo senz'altro gli occhi aperti!