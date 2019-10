The Two Popes, indecisione sulla categoria per cui presentarlo agli Oscar

The Two Popes, il film sul rapporto tra l'attuale Papa Francesco e il Papa Emerito Benedetto XVI prodotto e distribuito da Netflix, potrebbe essere al centro di un equivoco in vista di una probabile partecipazione ai prossimi Academy Awards.

Con la possibilità che la sceneggiatura del film venga candidata alla vittoria di una statuetta si pone infatti un quesito: lo script va presentato per la categoria Miglior sceneggiatura originale o per la Miglior sceneggiatura non originale?

La questione, secondo quanto riportato dall'Hollywood Reporter, dovrebbe in realtà venir risolta da Netflix stessa in accordo con lo sceneggiatore Anthony McCarten (già autore di sceneggiature vincitrici, come quelle de La Teoria del Tutto, L'Ora più Buia e Bohemian Rhapsody): pare infatti che entrambe le parti in causa ritengano più giusto presentare la sceneggiatura come non originale, in quanto basata sullo spettacolo The Pope scritto dallo stesso McCarten e andato in scena per la prima volta durante il giugno del 2017.

L'ultima parola spetterà ovviamente all'Academy, ma è molto probabile a questo punto che si vada nella direzione concordata tra Netflix e McCarten. The Two Popes intanto è disponibile su Netflix e sta raccogliendo consensi soprattutto per la straordinaria somiglianza tra i due protagonisti Jonathan Pryce ed Anthony Hopkins con Jorge Mario Bergoglio e Joseph Ratzinger.