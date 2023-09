The Twits, primo sguardo al nuovo film animato di Netflix: scoprite la trama

The Twits è uno dei numerosi adattamenti di Roald Dahl ai quali sta lavorando Netflix. Il 20 settembre verrà distribuito il cortometraggio La meravigliosa storia di Henry Sugar di Wes Anderson, presentato alla Mostra del Cinema di Venezia ma nelle ultime ore è stata pubblicata la prima immagine di The Twits.

La prima immagine del nuovo film animato (il libro in Italia è uscito con il titolo Gli Sporcelli) mostra i coniugi Sporcelli con sullo sfondo il loro stravagante parco divertimenti.

La signora Sporcelli ha tra le braccia un bastone con la testa di uccello e accoglie i visitatori con una inquietante torta fra le mani.



La trama di The Twits (Gli Sporcelli) segue le vicende del signor e signora Sporcelli, e la loro ascesa al potere della città. Mentre il loro dominio cresce due orfani e una famiglia di animali magici fanno squadra per salvare la loro città. Prodotto da Jellyfish Pictures, il film dovrebbe sbarcare su Netflix nel 2025, con la regia di Phil Johnston insieme a Katie Shanahan e Todd Demong. Al momento non è stato annunciato alcun membro del cast vocale.



L'adattamento di The Twits è figlio di un accordo di Netflix con Roald Dahl Story Company siglato nel 2021, che permette allo streamer l'acquisizione della società e l'accesso ai diritti d'autore di tutti i classici letterari di Roald Dahl, per il cinema, la tv e l'editoria.



In attesa dell'uscita del cortometraggio di Wes Anderson, disponibile dal 20 settembre su Netflix, scoprite la durata di La meravigliosa storia di Henry Sugar, tratto da Roald Dahl. Nel cast Benedict Cumberbatch, Ralph Fiennes, Dev Patel, Ben Kingsley, Rupert Friend e Richard Ayoade.