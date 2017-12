The Turning: Finn Wolfhard nel film diretto da Floria Sigismondi

La giovane star di Finn Wolfhard , è entrata a far parte del cast di, pellicola diretta dae ispirata allo scritto di, dal titolo. Il film è prodotto da Amblin e vedrà nel cast anche(Black Mirror, Blade Runner 2049). Le riprese inizieranno nel 2018.

The Turning racconta la storia di una ragazza (Mackenzie Davis) che viene assunta come tata per occuparsi di due orfani, uno di loro interpretato da Finn Wolfhard, che vivono in un inquietante edificio invaso dagli spiriti.

Il film è prodotto da Scott Bernstein, Roy Lee e John Middleton e arriverà nelle sale non prima del 2019.

Finn Wolfhard è diventato famoso grazie al ruolo di Mike Wheeler nella serie Netflix, Stranger Things, giunta alla seconda stagione e rinnovata per una terza, probabilmente disponibile sulla piattaforma streaming nel 2019.

Nel 2017 ha recitato in It di Andres Muschietti, vestendo i panni di uno dei componenti del Club dei Perdenti, Richie Tozier.

Per Floria Sigismondi, artista italo-canadese, si tratta del secondo lungometraggio diretto in carriera dopo l'esordio nel 2010 con The Runaways, con protagoniste Kristen Stewart e Dakota Fanning.