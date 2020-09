The Trial of the Chicago 7: scoppia la rivoluzione nel nuovo trailer del film Netflix

Il nuovo film di Aaron Sorkin è pronto a sbarcare su Netflix e per l'occasione il nuovo trailer di The Trial of the Chicago 7 ci fa rivivere le lotte contro le forze dell'ordine avvenute nel 1968 e il conseguente processo.

Un tema quanto mai attuale, visto che i disordini che sconvolsero l'opinione pubblica in quel periodo furono dovuti anche al modo in cui venivano discriminati i cittadini di colore. Il gruppo di manifestanti al centro della trama prese di mira il partito Democratico americano principalmente per protestare in maniera pacifica contro la guerra in Vietnam, e grazie al loro movimento scoppiarono contestazioni in tutta la città di Chicago, sedate in maniera spesso violenta dalla polizia.

Per un progetto del genere Netflix ha deciso di non badare a spese, e nel cast figurano attori di fama internazionale come Sacha Baron Cohen, Michael Keaton, Eddie Redmayne e un inedito Joseph Gordon-Levitt, che stavolta sembra vestire i panni di uno spietato avvocato, pronto a tutto pur di condannare i manifestanti. A bordo anche Jeremy Strong, Alex Sharp e Seth Rogen, per una produzione che punta tutto sul realismo.

"Tutto il mondo sta guardando", recitava lo slogan dei manifestanti. Al giorno d'oggi tutto il mondo potrà guardare The Trial of the Chicago 7 a partire dal 16 ottobre su Netflix, anche se il film verrà distribuito anche al cinema a settembre, solo in alcune sale selezionate. Per saperne di più vi consigliamo di dare uno sguardo alle immagini pubblicate da Netflix e al primo trailer di The Trail of the Chicago 7.