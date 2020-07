The Trial of the Chiacago 7, prime immagini ufficiali del film Netflix di Aaron Sorkin

Dopo la notizia dell'acquisizione del film da parte di Netflix, è ora grazie a Vanity Fair che possiamo finalmente ammirare le primissime immagini ufficiali dell'atteso e interessante The Trial of the Chicago 7, nuovo lungometraggio scritto e diretto da Aaron Sorkin (The Social Network, West Wing), alla sue seconda prova da regista.

Parlando con il sito, Sorkin ha avuto modo di ricordare quando, ormai 14 anni fa, Steven Spielberg lo chiamò a casa sua per parlare della realizzazione di un film sui disordini di Chicago del 1968, ammettendo: "Sono uscito di lì senza avere la benché minima idea di cosa diavolo stesse parlando". Perché all'epoca degli eventi Sorkin aveva appena 7 anni.



E sempre Spielberg, dopo l'accoglienza positiva di Molly's Game, ha convinto Sorkin a riprendere in mano il progetto dopo tutto questo tempo, convinto della grande risonanza politica del film in un momento storico come quello che stiamo vivendo. L'autore ha infatti modificato la sua sceneggiatura per sottolineare le inquietanti somiglianze tra oggi e allora, due epoche di feroce polarizzazione americana.



The Trial of the Chicago 7 è ispirato alle proteste di un gruppo di manifestanti che nel 1968 fece irruzione alla Convention del Partito Democratico. Le lotte si scatenarono per tutta Chicago e coinvolsero i rivoltosi e i poliziotti che arrivarono a lanciarsi mattoni e lacrimogeni, senza che il coprifuoco riuscisse a placare le proteste. Alla fine della sommossa furono arrestati otto agenti di polizia e otto manifestanti, ma il caso face scalpore in tutto il paese.



Nel cast del film troviamo Michael Keaton, William Hurt, J.C. Mackenzie, Frank Langella, Mark Rylance, Eddie Redmayne, Sacha Baron Cohen, Jeremy Strong, Alex Sharp, Joseph Gordon-Levitt, Seth Rogen e Kelvin Harrison Jr, Thomas Middleditch e Max Adler. Insomma, un cast d'eccezione per la seconda regia di Sorkin, che ricordiamo essere l'autore di sceneggiature quali, tra le altre, Codice d'onore, Nemico pubblico, The Social Network e Steve Jobs.



Trial of the Chicago 7 è adesso atteso su Netflix il prossimo 16 ottobre 2020.