The Trench, James Wan conferma il tono dello spin-off: 'Sarà un monster movie'

Dopo che Aquaman è diventato il film DC di maggior successo di sempre, la Warner Bros. ha deciso di premiare l'universo creato da James Wan confermando ufficialmente lo sviluppo di Aquaman 2 e di uno spin-off basato sui Trench, le terrificanti creature apparse nel film con Jason Momoa.

Intervistato da Comicbook.com per il nuovo film del The Conjuring Universe, Annabelle 3, il regista ha rivelato dei nuovi dettagli sul tono di The Trench, che a quanto pare presenterà una forte componente horror.

"Siamo ancora in fase di realizzazione dello script, stiamo pensando alla storia proprio in questo momento quindi non voglio sbilanciarmi, ma sicuramente voglio puntare sull'horror, quindi sarà più un monster movie che un film di supereroi, ma farà comunque parte del mondo di Aquaman" ha dichiarato Wan.

Al momento questo è tutto ciò che sappiamo sul film, la cui data di uscita ufficiale non è ancora stata fissata dalla Warner Bros. Per quanto riguarda Aquaman 2, invece, alcuni report hanno anticipato che nel film compariranno anche Gli Altri, gruppo di supereroi creato da Geoff Johns nelle pagine di fumetti DC dedicati ad Arthur Curry. Il sequel arriverà nelle sale il 16 dicembre 2022.

