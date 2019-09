The Trial of the Chicago 7, Paramount Pictures acquisisce I diritti di produzione del film

Sceneggiatore, produttore e in anni più recenti anche regista, Aaron Sorkin riceve luce verde per il suo The Trial of the Chicago 7: la Paramount Pictures è infatti entrata in possesso dei diritti per la realizzazione della pellicola che vanta già un cast di tutto rispetto per una storia vera che secondo l’autore ha una forte valenza contemporanea.

Molly’s Game esce al cinema nel 2017 e segna il debutto di Aaron Sorkin dietro la macchina da presa, ma l’autore era ampiamente noto per le sue doti di scrittura cinematografica che gli hanno permesso di vincere l’Oscar per la Miglior sceneggiatura con The Social Network (2012).

L’ultima notizia che riguarda Sorkin verte intorno a The Trial of the Chicago 7, film di cui si era parlato in precedenza per l’arrivo di Seth Rogen e Joseph Gordon-Levitt nel cast del film subito dopo l’ingaggio di Jonathan Majors.

La pellicola era stata inizialmente destinata alla Amblin Partners di Steven Spielberg, ma dopo alcune trattative non andate a buon fine per questioni di budget l’opera era stata momentaneamente sospesa in fase di pre-produzione.

La situazione si è appunto sbloccata con l’ingresso della Paramount Pictures nella trattativa, potendo dunque entrare a pieno regime di realizzazione.

The Trial of the Chicago 7 si ispira alle proteste di un gruppo di manifestanti che nel 1968 fece irruzione alla Convention del Partito Democratico: erano gli anni della Guerra in Vietnam, spina nel fianco del governo statunitense e miccia che in quella specifica occasione fece scoppiare una repressione violenta delle sommosse.

Le lotte che si scatenarono per tutta Chicago coinvolsero i rivoltosi e i poliziotti che arrivarono a lanciarsi mattoni e lacrimogeni, senza che il coprifuoco riuscisse a placare le proteste.

Alla fine della sommossa furono arrestati otto agenti di polizia e otto manifestanti, ma il caso ebbe una scia giudiziaria di rilievo.

Nel cast di The Trial of the Chicago 7 fanno anche parte il Premio Oscar Eddie Redmaine (La teoria del tutto) e Sacha Baron Cohen (Borat).