The Tragedy of Macbeth, il primo poster con Denzel Washington e Frances McDormand

Il nuovo film di Joel Coen, The Tragedy of Macbeth, un nuovo adattamento shakespeariano che arriverà su Apple TV+, sarà il film di apertura del 59° New York Film Festival. In occasione di questo annuncio, è stato pubblicato il primo poster ufficiale, un ritratto in bianco e nero dei due protagonisti, Denzel Washington e Frances McDormand.

L'immagine è visibile anche in calce alla notizia, e come il poster anche The Tragedy of Macbeth è stato girato in bianco e nero. La foto ricorda le atmosfere di alcuni film dei fratelli Coen, come L'uomo che non c'era. In questo caso, il direttore della fotografia è Bruno Delbonnel (La ballata di Buster Scruggs).

"Il New York Film Festival è un luogo in cui guardo film come spettatore e li presento al pubblico come regista da quasi 50 anni" ha dichiarato Joel Coen in una nota. "È un vero privilegio e un'emozione aprire il Festival quest'anno con The Tragedy of Macbeth."

Eugene Hernandez, direttore del New York Film Festival, ha commentato: "Non vediamo l'ora di dare il bentornato al pubblico del New York Film Festival al Lincoln Center questo autunno, e abbiamo un gran modo per farlo. Con Joel Coen, Frances McDormand, Denzel Washington e i nostri amici di Apple e A24 durante la serata di apertura all'Alice Tully Hall, stiamo preparando il terreno per un ritorno epocale alle nostre radici."