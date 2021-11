The Tragedy of Macbeth: la morte di re Duncan nel nuovo teaser del film di Joel Coen

Quello del confronto con un'opera di Shakespeare è sempre un momento cruciale per la carriera di un regista o di un attore: dopo tanti successi di pubblico e critica, dunque, Joel Coen si accinge a prendersi un grosso rischio con questo The Tragedy of Macbeth di cui, proprio in queste ore, è stato rilasciato un nuovo teaser.

Già lo scorso trailer di The Tragedy of Macbeth ci aveva mostrato Denzel Washington e Frances McDormand nel ruolo dei due protagonisti della leggendaria tragedia shakespeariana: i due sono ovviamente presenti anche nel nuovo, breve filmato, con in più un altro illustre membro di un cast che non difetta di grandi nomi.

Stiamo parlando di Brendan Gleeson, che nel film diretto da Joel Coen interpreterà re Duncan: proprio Gleeson è dunque protagonista della scena madre a cui assistiamo in questo nuovo teaser, vale a dire quella dell'uccisione del re per mano di quel Macbeth che qui ha il volto di Denzel Washington (naturalmente con l'aiuto della lady Macbeth di McDormand).

Un film con cui A24 spera di incassare ancora una volta il gradimento della critica, che già in questi giorni sta tessendo le lodi del Sir Gawain e il Cavaliere Verde di David Lowery. Vediamo, intanto, quale record spera di battere Frances McDormand ai prossimi Oscar grazie a The Tragedy of Macbeth.