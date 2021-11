The Tragedy of Macbeth: Frances McDormand pronta a un nuovo record ai prossimi Oscar

The Tragedy of Macbeth sarà il primo film diretto da Joel Coen lontano dal fratello Ethan Coen per la prima volta nelle loro carriere e vedrà protagonisti Denzel Washington e Frances McDormand. La casa di produzione A24 punterà parecchio sul film nella stagione dei premi e proprio McDormand potrebbe stabilire un nuovo record ai prossimi Oscar.

Lo scorso anno Frances McDormand è diventata la prima attrice a essere nominata sia come miglior attrice che come miglior produttrice nello stesso anno, vincendo poi in entrambe le categorie per il film Nomadland. Nel film The Tragedy of Macbeth McDormand oltre a essere la protagonista femminile è anche produttrice della pellicola diretta dal marito Joel Coen, quindi in caso di eventuale doppia candidatura ai prossimi Premi Oscar, sui quali A24 punterà parecchio con questa pellicola, Frances McDormand potrebbe stabilire un nuovo record assoluto e diventare la prima donna nella storia a ricevere una candidatura come miglior attrice e miglior produttrice per il secondo anno consecutivo.

Al momento pare che McDormand verrà proposta da A24 nella categoria di miglior attrice protagonista anche se alcune voci dicono potrebbe slittare nella categoria di attrice non protagonista.

Tra gli uomini, già Warren Beatty aveva raggiunto tale traguardo numerose volte, venendo candidato come attore e produttore nello stesso anno per Bonnie & Clyde, Il paradiso può attendere, Reds e Bugsy. Clint Eastwood e Bradley Cooper ci sono riusciti per ben due volte, il primo con Gli Spietati e Million Dollar Baby, il secondo con American Sniper e A Star Is Born.

L'ultimo teaser trailer di The Tragedy of Macbeth, molto simile a quello diffuso circa un mese fa, mostra le straordinarie immagini in bianco e nero che Coen e il suo direttore della fotografia Bruno Delbonnel hanno realizzato. Girato interamente in teatri di posa, The Tragedy of Macbeth rende omaggio all'espressionismo tedesco e ai film di Ingmar Bergman. Carter Burwell ha composto la colonna sonora.

La pellicola arriverà prima in cinema selezionati il 25 dicembre e poi su Apple TV+ il 14 gennaio 2022. Nel frattempo potete ammirare anche il poster di The Tragedy of Macbeth.