The Tragedy of Macbeth, il film di Joel Coen arriverà su Apple TV+

Prosegue la crescita costante di Apple TV+, dopo una fase iniziale piuttosto interlocutoria. Negli ultimi tempi, grazie alla serie tv Ted Lasso e film come Cherry e Greyhound, il pubblico è cresciuto notevolmente e l'ultima mossa è significativa. Apple ha deciso di acquisire i diritti del prossimo film di Joel Coen, The Tragedy of Macbeth.

Secondo quanto riporta Deadline, Apple TV+ ha stretto un altro accordo con A24 per i diritti di The Tragedy of Macbeth girato in bianco e nero, interpretato da Frances McDormand e Denzel Washington. Il film è scritto e diretto da Joel Coen, al debutto da solista senza il fratello Ethan. Del cast fanno parte anche Brendan Gleeson, Corey Hawkins, Sean Patrick Thomas, Ralph Ineson e Brian Thompson.



Con due protagonisti del calibro di McDormand e Washington, sei Oscar in due, è difficile pensare che The Tragedy of Macbeth non sarà tra i titoli in prima linea nella prossima Award Season. Nel frattempo Apple ha acquisito anche i diritti di CODA per 25 milioni di dollari e Finch, il nuovo film di fantascienza con protagonista Tom Hanks.

Con questa strategia Apple punta a farsi sempre più spazio tra i grandi colossi dello streaming che imperversano da tempo come Netflix, Amazon e Disney+.



Si tratta del primo film in cui Joel e Ethan saranno divisi: la domanda che sorge spontanea ai fan è perché i fratelli Coen non hanno lavorato insieme in The Tragedy of Macbeth.