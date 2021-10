The Tragedy of Macbeth, Denzel Washington e Frances McDormand nel nuovo trailer

Apple TV+ e A24 hanno diffuso online un nuovo teaser trailer di The Tragedy of Macbeth, adattamento della tragedia di Shakespeare diretto da Joel Coen, con protagonisti i vincitori dell'Oscar Denzel Washington e Frances McDormand.

Descritto come "un racconto di omicidio, follia, ambizione e furente astuzia", The Tragedy of Macbeth è stato presentato in anteprima al New York Film Festival a settembre e ha già raccolto recensioni entusiastiche.

Il teaser, che potete vedere qui sopra, è molto simile a quello diffuso circa un mese fa, mostra le straordinarie immagini in bianco e nero che Coen e il suo direttore della fotografia Bruno Delbonnel hanno realizzato. Girato interamente in teatri di posa, The Tragedy of Macbeth rende omaggio all'espressionismo tedesco e ai film di Ingmar Bergman. Carter Burwell ha composto la colonna sonora.



Un racconto morale sull'ambizione e il senso di colpa, Macbeth racconta la storia di un generale scozzese a cui tre streghe profetizzano che un giorno diventerà re. Spronato da Lady Macbeth, viene consumato dal desiderio di conquistare tutto, sacrificando lentamente la sua umanità e precipitando nella follia.



Macbeth è stato adattato numerose volte sullo schermo: Orson Welles ha diretto una versione nel 1948, Roman Polanski ne ha diretto una nel 1971 e, più recentemente, Michael Fassbender ha interpretato il personaggio in un adattamento del 2015.



Fanno parte del cast anche Corey Hawkins, Moses Ingram, Ralph Ineson, Sean Patrick Thomas, Harry Melling, Bertie Carvel, Kathryn Hunter, Brendan Gleeson e Stephen Root.



The Tragedy of Macbeth uscirà in alcune sale USA selezionate il 25 dicembre, e arriverà in streaming su Apple TV+ il 14 gennaio 2022.



Date un'occhiata al poster di The Tragedy of Macbeth e se siete curiosi, scoprite perché i fratelli Cohen si sono divisi per la realizzazione di questo film.