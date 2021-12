The Toxic Avenger, Peter Dinklage anticipa: 'Qualcosa che non ho mai fatto prima'

Nelle ultime ore Peter Dinklage ha concesso un'intervista in esclusiva a Empire Magazine nella quale ha potuto anticipare qualche dettaglio inedito circa la sua esperienza nel remake di The Toxic Avenger, film del 1984, diretto da Lloyd Kaufman e Michael Herz, e uno dei prodotti cult dalla Troma. La pellicola dovrebbe uscire nel corso del 2022.

Come sappiamo le riprese di The Toxic Avenger sono terminate e oggi il protagonista Peter Dinklage ha anticipato alcuni dettagli sulla lavorazione del film che l'attore promette sarà molto diverso da quanto avevamo già visto in passato: "E' molto divertente, volevo fare qualcosa che non avevo mai fatto prima. Quindi perché non essere un mostro in un film folle e sopra le righe e perché non cantare in un altro?".

Alla domanda se questo remake sarà totalmente folle come l'originale, Dinklage risponde con un secco: "Sì. Non è un remake. Mi piacciono i film girati nello stile guerrilla. Quei film li giravano al di là di tutto, nonostante tutto. Alcuni di loro non saranno i migliori in assoluto, ma altri sono assolutamente divertenti. Quando fai dei film troppo curati può avere come effetto quello di allontanare il pubblico. Loro vogliono sentire il sudiciume sotto le loro dita. Penso che i film della Troma abbiamo immerso il pubblico profondamente in tal senso".

Nel 2022 vedremo Dinklage in Cyrano, adattamento scritto e diretto da Joe Wright e già presentato alla Festa del Cinema di Roma.

Al momento non abbiamo ancora una data d'uscita per The Toxic Avenger, ma sappiamo che racconterà la storia di "uomo comune che, quando sarà spinto in una massa di rifiuti tossici, verrà trasformato in una creatura mutante. Ma il passo tra reietto evitato da tutti a inaspettato eroe sembra essere più breve del previsto quando l'uomo cercherà di salvare il proprio figlio, i suoi amici e l'intera comunità dalle grinfie della corruzione e dell'avidità".