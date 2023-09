The Toxic Avenger: il primo trailer con Peter Dinklage è sanguinoso come i fan volevano

Dopo la pubblicazione della prima foto di Peter Dinklage in The Toxic Avenger, il remake del cult della Troma è tornato a mostrarsi anche con un primo, sanguinosissimo teaser trailer ufficiale.

In queste ore, infatti, Legendary Pictures ha condiviso un il teaser trailer di The Toxic Avenger, pubblicando sui propri canali social dopo la première mondiale del film che si è tenuta al Fantastic Fest. Sebbene il nuovo The Toxic Avenger non abbia attualmente una data di uscita, questo nuovo filmato promozionale - che potete riprodurre cliccando sul link della fonte che trovate in basso - fornisce un primo sguardo piuttosto sanguinoso al remake con Peter Dinklage, dando ai fan esattamente ciò che volevano e lasciandoli - letteralmente - con la mascella spalancata.

The Toxic Avenger è scritto e diretto da Macon Blair, famoso per aver diretto in precedenza I don't feel at home in this world anymore. Il film continuerà il franchise originariamente realizzato da Lloyd Kaufman, che è tornato come produttore di questo remake insieme al collega co-fondatore di Troma Michael Herz. The Toxic Avenger avrà come protagonisti Peter Dinklage nei panni di Winston Gooze/The Toxic Avenger, Jacob Tremblay nei panni di Wade, Taylour Paige nei panni di J.J. Doherty, Kevin Bacon nel ruolo di Bob Garbinger, Sarah Niles nel ruolo del sindaco Togar, Julia Davis nel ruolo di Kissy Sturnevan, Julian Kostov nel ruolo di Budd Berserk, Elijah Wood nel mostruoso ruolo di Fritz Garbinger, David Yow nel ruolo di Guthrie Stockins e Macon Blair nel ruolo di Dennis.

Vi terremo aggiornati su un eventuale annuncio della data d'uscita, rimanete sintonizzati.