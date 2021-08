The Toxic Avenger, terminate le riprese del reboot con Peter Dinklage e Kevin Bacon

Anche il reboot di The Toxic Avenger ha terminato le riprese: il film con Peter Dinklage, Jacob Tremblay e Kevin Bacon ha ultimato la fase di produzione.

Un altro reboot di un cult anni '80 sta per arrivare sugli schermi.

Annunciato già da tempo e in fase di sviluppo per diversi anni, il reboot di The Toxic Avenger ha trovato il suo attuale regista solo nel 2019, e da allora ha man mano riempito gli altri posti vacanti nel team creativo e nel cast, riuscendo ad attirare a sé diverse star di Hollywood, dall'attore di Game of Thrones Peter Dinklage al giovane attore di Room Jacob Tremblay, passando anche per l'interprete di Frodo Elijah Wood e l'icona Kevin Bacon.

Adesso però il film sembra essere quasi completo.

È infatti proprio il regista Macon Blair a comunicare il termine delle riprese su Twitter: "E fine! Blagodarya, Bulgaria. #TheToxicAvenger".

Al tweet di Blair si è poi aggiunto anche il commento di Elijah Wood, che ha affermato: "Grazie, amico mio. È stato davvero divertente!".

Al momento non abbiamo ancora una data d'uscita per The Toxic Avenger, ma sappiamo che racconterà la storia di "uomo comune che, quando sarà spinto in una massa di rifiuti tossici, verrà trasformato in una creatura mutante. Ma il passo tra reietto evitato da tutti a inaspettato eroe sembra essere più breve del previsto quando l'uomo cercherà di salvare il proprio figlio, i suoi amici e l'intera comunità dalle grinfie della corruzione e dell'avidità".