The Toxic Avenger, primo sguardo a Peter Dinklage nel remake del cult horror Troma

In queste ore è stato annunciato ufficialmente che il Fantastic Fest 2023 inizierà con un'anteprima mondiale del reboot The Toxic Avenger, remake di Legendary Pictures del classico Troma del 1984, e per l'occasione è stata svelata anche la prima immagine del nuovo protagonista Peter Dinklage.

Come potete vedere nel post in calce all'articolo, l'ex star di Game of Thrones veste i panni del Toxic Avengers in questa rivisitazione del film originale diretta dal regista Macon Blair - incentrato su un uomo dal fare mite e di nome Melvin che rimane sfigurato dopo essere caduto in una vasca di rifiuti tossici e che dopo l'incidente inizia a combattere i cattivi sotto il nome di supereroe Toxie. L'immagine fornisce ai fans solo una piccola sbirciatina al look del protagonista, in gran parte celato dai giochi di luce, ma fa salire l'hype in vista di un trailer ufficiale che certamente debutterà nei prossimi giorni, considerato che il Fantastic Fest si terrà presso l'Alamo Drafthouse South Lamar ad Austin, in Texas, dal 21 al 28 settembre.

Ricordiamo che il cast del remake di The Toxic Avenger include anche Jacob Tremblay, Taylour Paige, Elijah Wood e Kevin Bacon. Considerato che le riprese di The Toxic Avenger si sono concluse nell'ormai lontano 2021, i fan dell'originale non vedono l'ora di poter assistere alla rinascita del primo horror della Troma diretto da Lloyd Kaufman e Michael Herz.

