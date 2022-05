The Toxic Avenger: il reboot con Peter Dinklage sarà Rated R

Il reboot di Legendary Pictures di The Toxic Avenger del 1984 è pronto ad arrivare presto e il film ha già guadagnato la sua valutazione dalla Motion Picture Association. Non sorprendendo nessuno, la pellicola è stata classificata R, "per la forte violenza e sangue, linguaggio, riferimenti sessuali e nudità".

Il regista Macon Blair ha rivelato la notizia online, aggiungendo: "Anche R per alcolici e rappresentazioni di droghe da bagno fatte in casa, comportamenti da mascalzone, ginnastica urbana non sicura, mozziconi, la funky medina fredda e i corpi incoraggiati a colpire il pavimento". Intanto, le riprese di The Toxic Avenger sono da poco terminate. Questo sarà il quinto film con il personaggio, con tutti i suoi predecessori che hanno allo stesso modo ottenuto la classificazione Restricted.

La versione di Blair del film vedrà la star de Il Trono di Spade Peter Dinklage come protagonista e Kevin Bacon nel ruolo del villain principale. La pellicola sarà la prima a non essere esclusivamente una produzione di Troma Entertainment, infatti i co-creatori Lloyd Kaufman e Michael Herz saranno i produttori. Ad unirsi a Dinklage e Bacon nel film saranno Jacob Tremblay nel ruolo del figlio di Dinklage e Taylour Paige nel ruolo della protagonista femminile. Elijah Wood, che in precedenza aveva collaborato con Blair al suo film precedente, apparirà anche al fianco di Sarah Niles (Ted Lasso, I May Destroy You).

Per concludere, vi lasciamo con le ultime dichiarazioni di Peter Dinklage su The Toxic Avenger.