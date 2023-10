The Toxic Avenger parte a razzo: il film con Peter Dinklage perfetto su Rotten Tomatoes!

Le previsioni sul recensioni di The Toxic Avenger si sono rivelate accurate: il film con Peter Dinklage si rivela un successone su Rotten Tomatoes.

Su 20 recensioni, 19 sono assolutamente positive. Un punteggio sensazionale per The Toxic Avenger.

La storia parla di Winston Gooze, un bidello interpretato da Peter Dinklage (che ha interpretato Tyrion Lannyster in Game of Thrones- Il trono di Spade) la cui vita viene stravolta da una tragica caduta in rifiuti tossici. Dopo tale evento, il bidello diventa Toxie, un mostro dall'aspetto spiacevole e che trae la sua potenza dai rifiuti chimici della vasca in cui cade.

A proposito di 'sporco', Dinklage ha dichiarato: "Non è un remake. Mi piace il guerrilla filmmaking. Quei film - li hanno fatti e basta, non importa come. Lo hanno fatto solo perché amano farlo. Alcuni non sono i migliori, ma altri sono molto divertenti. Quando si fanno film troppo puliti, si rischia di allontanare il pubblico. Vogliono sentire lo sporco sotto le unghie. Penso che quei film della Troma abbiano sicuramente immerso il pubblico nei rifiuti tossici" ha rivelato Dinklage in una recente intervista per Empire.

Il progetto è sicuramente qualcosa che Peter Dinklage 'non ha mai fatto prima', una vera sfida per l'attore, che però per ora si sta rivelando vincente.