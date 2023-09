The Toxic Avenger, promosso o bocciato? Cosa dicono le recensioni

Il franchise di The Toxic Avenger continua a vivere, proprio come il protagonista, un orripilante supereroe che acquisisce i propri poteri dopo essere caduto in una vasca di rifiuti chimici. E dopo il cult del 1984, tre sequel diretti, un musical, due videogame e una serie animata, ecco il remake con la star di GoT Peter Dinklage.

Con un messaggio ecologico e anti-inquinamento alle spalle, il nuovo progetto non dovrebbe stupire, vista l'attualità dei temi sopracitati. Per Macon Blair, il regista, si tratta del secondo lungometraggio diretto in carriera.

Patrigno single di un adolescente (Jacob Tremblay) la cui madre è morta di cancro, il protagonista lavora come custode in una fabbrica chimica che inquina l'area circostante. Una società gestita dal malvagio Bob Garbinger (Kevin Bacon), i cui effetti collaterali dei prodotti hanno ucciso così tante persone che è incredibile che nessuno abbia cercato di distruggerla. Dopo aver ricevuto una preoccupante diagnosi e non essere riuscito a gestire piani assicurativi della sua compagnia, Winston (Peter Dinklage) chiede aiuto al suo ricchissimo capo, dal quale viene fermamente respinto. Dopo un tentativo di rapina fallito e un tuffo involontario nella piscina dei rifiuti tossici, il mite Winston rinasce come Toxic Avenger.



La trasformazione è grottesca, l'aspetto orribile. Peter Dinklage interpreta un deforme eroe tragico che evolve dalla tristezza che lo ha generato. Così come nel film precedente, si legge nelle prime recensioni, anche in questo caso il tono splatter compensa la mancanza di una certa raffinatezza, con una dose di violenza maggiore rispetto al film anni '80. Oltre alle scene d'azione e violenza non fa sentire la propria mancanza anche una certa verbosità, un baccano costante che funge da sottofondo alle scene.

Secondo Variety, il film di Blair non farà presa su un pubblico differente e più ampio rispetto a quello del primo film ma in ogni caso dovrebbe trovare riscontri positivi dallo spettatore medio al quale è indirizzato.



Non perdetevi un irriconoscibile Elijah Wood nel trailer di The Toxic Avenger.