The Toxic Avenger, Peter Dinklage assomiglierà ad uno zombie? Novità sul look

Dopo aver anticipato nuovi dettagli su una delle scene più splatter di sempre, il regista del remake di The Toxic Avenger Macon Blair ha svelato ulteriori informazioni sull'aspetto che avrà il nuovo protagonista interpretato da Peter Dinklage.

Parlando con Collider, il regista ha rivelato che il nuovo Toxic Avenger doveva avere un look “molto più mostruoso” rispetto a quello del film originale della Troma, ma durante la lavorazione del film il team creativo ha deciso di optare per una rappresentazione più simile a quella che conoscono i fan: "Inizialmente il nostro piano era quello di renderlo più simile ad uno zombie, più marcio e molto più mostruoso. Abbiamo realizzato una serie di studi preliminari sul suo aspetto, grazie a degli artisti davvero fantastici come Vanessa Menendez e Jonas McCluggage, che hanno creato tantissimi bozzetti: lui è un disegnatore di fumetti, lei è una pittrice, per farvi capire. E la mia iniziale fonte di ispirazione per il look del protagonista è stata La Notte dei morti viventi, ma nel corso della produzione abbiamo cercato di umanizzare di più il suo aspetto: sarà ancora parecchio mostruoso, ma ora quando lo guardi puoi vedere anche molta umanità."

Il marketing del film sta giocando molto sul look che avrà il personaggio di Peter Dinklage, tenuto nascosto anche nel trailer ufficiale di The Toxic Avenger, e probabilmente il suo aspetto ufficiale sarà reso noto solo dopo l'uscita del film. Sfortunatamente The Toxic Avenger non ha ancora una data d'uscita né per l'America né per l'Italia, quindi rimanete sintonizzati.