The Toxic Avenger, Kevin Bacon sarà il villain del remake!

Nuova aggiunta nel remake del film cult anni '80 The Toxic Avenger: a interpretare il villain della pellicola con protagonista Peter Dinklage sarà Kevin Bacon.

Quanto ci piace Kevin Bacon nel ruolo del villain.

Dopo pellicole come Super e X-Men First: Class, l'attore di Footlose e Mystic River tornerà a interpretare il ruolo dell'antagonista principale nel remake di The Toxic Avenger in lavorazione per Legendary.

In fase di sviluppo da ormai diversi anni, il film scritto e diretto da Macon Blair sta finalmente prendendo forma, e il cast si sta man man arricchendo di grandi nomi. Abbiamo infatti già la star di Game of Thrones Peter Dinklage, il giovane attore di Room Jacob Tremblay e l'attrice di Ma Rainey's Black Bottom Taylour Paige tra le fila della pellicola, e altri verranno sicuramente annunciati nelle prossime settimane, dato che le riprese dovrebbero avere inizio a fine mese in Bulgaria.

The Toxic Avenger racconterà la storia di un "uomo comune che, quando sarà spinto in una massa di rifiuti tossici, verrà trasformato in una creatura mutante. Ma il passo tra reietto evitato da tutti a inaspettato eroe sembra essere più breve del previsto quando l'uomo cercherà di salvare il proprio figlio, i suoi amici e l'intera comunità dalle grinfie della corruzione e dell'avidità".