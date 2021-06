The Toxic Avenger: anche Julia Davis ed Elijah Wood nel cast del remake

Vi avevamo già parlato della possibile partecipazione di Elijah Wood a The Toxic Avenger e ora da Deadline sembra giungerne la conferma. Oltre alla star de Il Signore degli Anelli, il remake della pellicola cult anni '80 vedrà anche la partecipazione di Julia Davis.

I due vanno ad unirsi ad un cast di tutto rispetto che vedrà Kevin Bacon nel ruolo del villain di The Toxic Avenger e Peter Dinklage nelle vesti di protagonista. Il Tyrion Lannister di Game of Thrones sarà dunque il vendicatore tossico, l'insolito supereroe sfigurato da alcuni rifiuti tossici, che tenta di salvare il proprio figlio e la propria comunità.

In fase di sviluppo da ormai diversi anni, il remake scritto e diretto da Macon Blair sta finalmente prendendo forma, e il cast si sta man man arricchendo di grandi nomi. Oltre agli attori già citati in precedenza, il giovane attore di Room Jacob Tremblay e l'attrice di Ma Rainey's Black Bottom Taylour Paige.

The Toxic Avenger dunque racconta la storia di "uomo comune che, quando sarà spinto in una massa di rifiuti tossici, verrà trasformato in una creatura mutante. Ma il passo tra reietto evitato da tutti a inaspettato eroe sembra essere più breve del previsto quando l'uomo cercherà di salvare il proprio figlio, i suoi amici e l'intera comunità dalle grinfie della corruzione e dell'avidità".