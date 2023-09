The Toxic Avenger, nuova foto svela finalmente Peter Dinklage in versione mutante

The Toxic Avenger ha debuttato al Fantastic Fest 2023 e, sebbene non sia ancora uscito un trailer del film, una prima immagine del protagonista Peter Dinklage è stata diffusa sui social prima di essere rimossa per violazione del copyright. La foto, parte di un breve video, mostrava come la nuova versione dell’antieroe fosse simile all’originale.

Mentre sono arrivate le prime recensioni di The Toxic Avenger e in attesa di poter vedere le prime sequenze del remake del film del 1984, abbiamo potuto vedere come la nuova versione del grottesco eroe sia influenzata dalla serie animata Toxic Crusaders, con il colore più tendente al verde che al marrone a confermarlo. Anche il caratteristico occhio cadente del personaggio sembra essere presente, nonostante la non perfetta qualità dell’immagine.

Il remake seguirà le vicende dello scorbutico Winston Gooze che, dopo essere caduto in una vasca di rifiuti tossici, diventa The Toxic Avenger e si scontrerà con l’avidità e la corruzione per salvare suo figlio, i suoi amici e la sua comunità, in una rivisitazione ricca di tematiche ambientali.

Una storia nuova, dunque, rispetto all’opera originale, che cerca però di mantenere vivo lo spirito del primo film.

Non è ancora stata rilasciata una data di uscita nelle sale e, in attesa di poter sapere qualcosa di più di questa nuova opera, vi lasciamo alle parole di Peter Dinklage a proposito di The Toxic Avenger.