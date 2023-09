The Toxic Avenger, Elijah Wood è finalmente riuscito a trasformarsi in Gollum: la foto

A distanza di qualche settimana dalla prima foto del remake di The Toxic Avenger, il remake con protagonista Peter Dinklage è tornato a mostrarsi con nuove foto ufficiali pubblicate in anteprima da Entertainment Weekly.

Gli scatti offrono un primo sguardo al cast del remake del cult di Lloyd Kaufman, con un cast di tutto rispetto che include - oltre alla star di Game of Thrones nel ruolo principale - anche Julia Davis, Taylour Paige, Kevin Bacon e Jacob Tremblay, ma a rubare la scena è Elijah Wood, nei panni del villain Fritz: guardando l'immagine a lui dedicata (disponibile in basso), il personaggio della star de Il signore degli anelli sembra infatti nientemeno che una versione di Frodo trasformatasi in Gollum dopo essere stato definitivamente consumato dal potere dell'Unico Anello. Non a caso i social si sono scatenati, e oltre a citare Gollum alcuni utenti hanno anche tirato in ballo il Pinguino, affermando che questo look potrebbe adattarsi bene per la futura trasformazione di Colin Farrell nei prossimi film di The Batman con Robert Pattinson, e in effetti oltre a Gollum il personaggio di Elijah Wood sembra non poco ispirato al Pinguino di Danny DeVito in Batman Returns di Tim Burton o anche Riff Raff di The Rocky Horror Picture Show.

Ricordiamo che The Toxic Avengers racconta la storia Winston Gooze, un custode che, dopo essere caduto in una vasca di rifiuti tossici per colpa di alcuni criminali di quartiere, diventa il 'Vendicatore Tossico', un essere mostruoso e deforme dall'animo buono e dalla forza sovrumana pronto a fare giustizia. I fan di lunga data della Troma saranno lieti di sapere che The Toxic Avenger è stato classificato “R” per violenza e sangue, come da tradizione della casa di produzione.

Il film non ha ancora una data d'uscita in Italia, vi terremo aggiornati.