The Toxic Avenger: nuovi dettagli su una delle scene più splatter di sempre

Se The Toxic Avenger al suo debutto passò in sordina, non passò molto tempo prima che la comedy grottesca diventasse un cult e film di punta della Troma. In vista del suo remake con protagonista Peter Dinklage nei panni del vendicatore tossico, non possiamo che aspettarci scene splatter ma il regista Macon Blair alza la posta in gioco.

Il trailer di The Toxic Avenger è parecchio sanguinoso e anticipa già qualcosa ma non sarà abbastanza orrido come la scena "Butt Guts" che troverete nel film: parola di Macon Blair! Ed eccoci qui dinanzi a un grande e terribile spoiler su quella che potrebbe concorrere al premio come "scena più splatter di sempre".

"Abbiamo girato una scena in cui Toxie combatte i cattivi nel ristorante - ha raccontato il regista - non appena inizia il combattimento, una volta che il primo ragazzo viene colpito in faccia, non si vede davvero cosa sta succedendo, ma dalla prospettiva esterna, saltano subito all'occhio schizzi di sangue sulla finestra e cose del genere". Ma pare che il sangue non fosse abbastanza e che Legendary abbia voluto aggiungere qualche ripresa in più per rendere il reboot di The Toxic Avenger in pieno stile Troma.

Proprio durante queste riprese aggiuntive, un'idea rivoltante ma sicuramente efficace nel contesto del film si è insinuata rapidamente nella mente di Macon Blair: nostro vendicatore tossico strapperà al ragazzo colpito le viscere attraverso un pugno nel sedere.

"Abbiamo girato un giorno in un negozio di effetti speciali - ha detto Blair - dove hanno creato un sedere finto che aveva una cavità nel mezzo da cui si potevano estrarre gli intestini".

Insomma il sangue non mancherà ed i fan sembrano apprezzarlo: The Toxic Avenger parte a razzo su Rotten Tomatoes.