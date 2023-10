The Toxic Avenger: nuovi dettagli sul ruolo di Peter Dinklage

Gli anni ’90 del cinema statunitense sono stati segnati indelebilmente dalla satira demistificatrice della Troma, casa di produzione che ha fatto dei b-movie i propri cavalli di battaglia, sfornando registi del calibro di Brian De Palma e James Gunn.

Lloyd Kaufman e Michael Herz, padri fondatori della più sovversiva tra le realtà produttive, furono anche i registi di un iconico lavoro targato Troma, ovvero il cult horror The Toxic Avenger (1984).

A distanza di quasi 40 anni dalla distribuzione del film, il regista Macon Blair è pronto a mostrare al pubblico il proprio remake del classico. Non è ancora prevista una data d’uscita ufficiale, ma intanto gli ospiti del Fantastic Fest di Austin hanno avuto l’opportunità di assistere ad una proiezione della pellicola in anteprima esclusiva.

Mentre cominciano a sbarcare online le prime recensioni di The Toxic Avenger, il regista non è restio a lasciare dichiarazioni e delucidazioni in merito al suo ambizioso progetto.

È ormai noto che in questa rivisitazione Peter Dinklage vestirà i panni di Winston Gooze, un poco fortunato bidello che, a causa di una caduta tra i rifiuti tossici, subirà la metamorfosi in Toxie, il celeberrimo mostro melmoso. Ma sotto le protesi che daranno vita all’aberrante creatura ci sarà la star di Game of Thrones a recitare?

“Non è Peter, ma Luisa Guerreiro, una piccola attrice britannica di origini portoghesi. Ed è davvero tosta!”, precisa Blair, che aggiunge: “Peter ha interpretato l'intero film su videocassetta nei panni di Toxie […]. Luisa portava a casa quei nastri, li memorizzava, studiava la sua andatura, i suoi tempi, le sue pause e le sue battute. Dopodiché replicava tutto sul set e poi Peter, sei mesi dopo, è tornato per ridare la voce al personaggio in base all’operato di Luisa”.

Uno scambio di ruoli continuo e certamente non facile, dunque: Peter Dinklage e la sua stunt hanno letteralmente attuato un processo di sdoppiamento assimilabile a quello del protagonista del film.

In attesa di capire quali altri cambiamenti alla storia originale siano stati attuati, i fan possono tirare un sospiro di sollievo: il reboot di The Toxic Avenger sarà vietato ai minori. La violenza, dunque, è assicurata, così come un forte sostrato ambientalista a fare da sfondo alle vicence. E voi? Siete fiduciosi riguardo questo progetto? Dite la vostra nei commenti.