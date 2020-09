The Town, Warner Bros. celebra i 10 anni del film di Ben Affleck

Un genitore non dimenticherebbe mai di celebrare il compleanno di suo figlio, a maggior ragione se si tratta di un traguardo importante come i primi dieci anni di vita: il discorso, ovviamente, vale anche quando il genitore è Warner Bros. e il figlio in questione un film come The Town.

Non ha mancato l'appuntamento, la storica casa di produzione: proprio oggi, infatti, il film che vide per la seconda volta Ben Affleck dietro la macchina da presa festeggia i suoi primi dieci anni dall'uscita nelle sale cinematografiche.

"'Ma so che ci rivedremo ancora, da questa parte o dall'altra'. Oggi sono dieci anni dal debutto di The Town nelle sale cinematografiche" recita il post dell'account Facebook ufficiale di Warner Bros. Un promemoria che, chissà, potrebbe spingere un po' di gente a recuperare un film che confermò, dopo Gone Baby Gone e prima del trionfo di Argo, il talento di Affleck come regista.

The Town, per chi non ne avesse mai sentito parlare, narra la storia di Doug, capo di una banda di rapinatori di sede a Charlestown, un piccolo sobborgo di Boston: la storia dei nostri protagonisti prende ovviamente una piega imprevista quando il personaggio di Affleck s'innamora di un loro ostaggio durante una rapina. Per chi volesse saperne di più, ecco la nostra recensione di The Town.