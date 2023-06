The Tourist, Christian De Sica sul lavorare con Johnny Depp: 'E' uno di noi'

L'ambientazione italiana di The Tourist ha reso la pellicola un piccolo classico nonostante non abbia ottenuto recensioni eccellenti da parte della critica. All' interno della pellicola sono presenti tantissimi attori italiani tra cui Christian De Sica che interpreta il colonnello dei carabinieri.

Durante una masterclass di qualche hanno fa alla festa del Cinema di Roma, l'interprete Roma ha raccontato l'esperienza passata sul set di The Tourist e del modo con cui ha interagito con i due divi protagonisti: Angelina Jolie e Johnny Depp. Secondo De Sica entrambi hanno un modo totalmente differente di approcciarsi alla propria celebrità. "Angelina era la classica diva americana con dieci guardie del corpo" ha raccontato, spiegando anche come abbia avuto modo di scambiare qualche parola anche con l'ex marito dell'attrice Brad Pitt.

Differente è stato, invece, il suo approccio con il protagonista maschile. Dopo le vicende che lo hanno recentemente coinvolto Johnny Depp è stato accolto al Festival di Cannes 2023 con una standing ovation lasciando molto alla sprovvista. "Johnny Depp invece era uno come noi, molto carino e gentile. Quando finivamo di girare ci andavamo a fumare una sigaretta insieme, di notte, seduti sui gradini di un ponte di Venezia" ha raccontato De Sica, svelando l'esperienza avuta in prima persona con il divo americano.

