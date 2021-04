The Tomorrow War, le prime foto di Chris Pratt nel film in uscita su Amazon Prime

Sarà disponibile in streaming dal prossimo 2 luglio The Tomorrow War, il film sci-fi con Chris Pratt acquistato da Amazon Prime, scritto da Zach Dean e diretto da Chris McKay. Sono state pubblicate nella giornata di martedì le prime immagini ufficiali del film, che vedono in azione l'attore di Guardiani della Galassia e Jurassic World.

Le foto sono visibili nel tweet in calce alla notizia, pubblicato dal giornalista Brandon Katz.

Secondo la sinossi ufficiale del film, in The Tomorrow War (titolo italiano La guerra di domani) "il mondo rimane sotto shock quando un gruppo di viaggiatori nel tempo arriva dal 2051 per portare un messaggio urgente: di lì a trent’anni la razza umana sarà sul punto di perdere una guerra globale contro una letale specie aliena. L’unica speranza per sopravvivere è che soldati e civili del presente vengano trasportati nel futuro e si uniscano alla battaglia. Tra le reclute c’è l’insegnate di liceo e padre di famiglia Dan Forester (Chris Pratt). Determinato a salvare il mondo per la sua giovane figlia, Dan si unisce a una brillante scienziata (Yvonne Strahovski) e al padre da cui si era allontanato (J.K. Simmons) nella disperata impresa di riscrivere il destino del pianeta. "

Fanno parte del cast di The Tomorrow War, che avrà una durata di 140 minuti, anche Betty Gilpin, Sam Richardson, Edwin Hodge, Jasmine Mathews, Ryan Kiera Armstrong, Keith Powers.