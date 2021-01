The Tomorrow War: il film sci-fi con Chris Pratt venduto ad Amazon per una cifra pazzesca

A quanto pare The Tomorrow War, il film action-fantascientifico con Chris Pratt, finirà direttamente sulle piattaforme di streaming con Amazon Prime Video in testa alle trattative con un'offerta a dir poco su di giri. Gli insider confermano che ancora le trattative non sono state finalizzate, ma Amazon sarebbe la favorita sulle altre piattaforme.

A quanto pare, Amazon avrebbe messo sul piatto la cifra di 200 milioni di dollari per accaparrarsi il film e distribuirlo sul proprio servizio di streaming, ma il report di Variety segnala che le trattative non si sono ancora concluse e il film è stata visionato anche da altri competitor come Netflix e Apple. Negli ultimi mesi Amazon Prime Video ha adottato una strategia aggressiva per accaparrarsi sempre più prodotti non in grado di aspettare la riapertura delle sale, pensiamo a Il principe cerca figlio o Borat 2 - Seguito di film cinema e più recentemente con Without Remorse, il nuovo film di Stefano Sollima con Michael B. Jordan. Dovesse riuscire ad accaparrarsi anche il film con Pratt sarebbe un colpaccio non indifferente.

La pellicola, il cui titolo era inizialmente Ghost Draft, seguirà una storia ambientata in un futuro in cui l’umanità sta perdendo una guerra contro gli alieni. Per invertire la situazione, degli scienziati arruolano soldati del passato per combattere. Diretto dal regista di The LEGO Movie, Chris McKay, e scritto da Zach Dean, assieme a Pratt nel cast ci saranno anche Betty Gilpin, J.K. Simmons e Yvonne Strahovski.

Alla produzione troviamo la Skydance, in questi ultimi tempi scottata dal pesante flop commerciale di Terminator: Destino Oscuro, insieme a Dana Goldberg, Don Granger, Jules Daly, David Goyer e Adam Kolbrenner.

Chris Pratt lo rivedremo nuovamente nei panni di Owen Grady in Jurassic World: Dominion in cui tornerà anche il cast principale del Jurassic Park di Steven Spielberg.