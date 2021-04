The Tomorrow War, il film con Chris Pratt uscirà in streaming su Amazon il 2 luglio

Gli Amazon Studios hanno acquistato ufficialmente nelle scorse ore i diritti mondiali dell'annunciato The Tomorrow War di Skydance Media, nuovo titolo action-fantascientifico diretto da Chris McKay che vede un cast stellare composto da Chris Pratt, Yvonne Strahovski e J.K. Simmons e di cui sappiamo ora la data d'uscita.

In The Tomorrow War, il mondo rimane sotto shock quando un gruppo di viaggiatori nel tempo arriva dal 2051 per portare un messaggio urgente: di lì a trent’anni la razza umana sarà sul punto di perdere una guerra globale contro una letale specie aliena. L’unica speranza per sopravvivere è che soldati e civili del presente vengano trasportati nel futuro e si uniscano alla battaglia. Tra le reclute c’è l’insegnate di liceo e padre di famiglia Dan Forester (Pratt). Determinato a salvare il mondo per la sua giovane figlia, Dan si unisce a una brillante scienziata (Strahovski) e al padre da cui si era allontanato (Simmons) nella disperata impresa di riscrivere il destino del pianeta.



"The Tomorrow War sarà un evento globale che sorprenderà e intratterrà i nostri clienti in tutto il mondo,” ha dichiarato Jennifer Salke, Head of Amazon Studios: "Il regista Chris McKay ha realizzato magistralmente questo film di fantascienza unico e ricco di azione che terrà gli spettatori con il fiato sospeso e toccherà i loro cuori con una commovente storia padre-figlia. Non potremmo essere più felici di continuare la nostra collaborazione con Chris Pratt, che porta un incredibile contributo al film, oltre che di lavorare con David Ellison e il team di Skydance per consegnare questo film ai fan”.



Il film approderà in streaming in tutto il mondo il prossimo 2 luglio 2021.