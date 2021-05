The Tomorrow war, Chris Pratt e Yvonne Strahovski nei nuovi poster Amazon!

Abbiamo visto nelle scorse settimane il primo trailer di The Tomorrow War, film che avrà per protagonista Chris Pratt. In attesa dell'uscita in streaming su Amazon Prime Video, fissata per il prossimo 2 luglio, sono stati pubblicati i character poster animati dedicati ai personaggi principali di quello che si preannuncia un intrigante action movie.

The Tomorrow War, diretto da Chris McKay (The LEGO Batman Movie), è incentrato sul personaggio di Dan Forrester, interpretato da Chris Pratt, uno dei tanti civili del presente reclutati dai viaggiatori del tempo a partire dall'anno 2051 per aiutare a salvare il pianeta da un'invasione aliena. Per salvare il pianeta e il futuro di sua figlia, collaborerà con una brillante scienziata (Yvonne Strahovski) e con suo padre separato, interpretato da J.K. Simmons.

Nei tweet e nei commenti in calce alla notizia possiamo vedere i character poster di Chris Pratt, Yvonne Strahovski, Keith Powers, Seychelle Gabriel e degli altri interpreti.

"Sono così orgoglioso di questo incredibile cast e della troupe che ha lavorato in circostanze difficili per creare un film d'azione fantascientifico unico e originale" ha raccontato Chris McKay qualche mese fa, quando The Tomorrow War fu venduto ad Amazon per una cifra pazzesca. "Guardare questo team di attori e artigiani mescolare senza sforzo azione, horror, commedia e dramma è come un sogno diventato realtà per me... e spero che questa estate entusiasmerà il pubblico."