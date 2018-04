The Tommyknockers, Le Creature del Buio, di Stephen King, sarà adattato da Universal

Il romanzo di fantascienza di Stephen King intitolato The Tommyknockers (in italiano lo conosciamo col titolo di Le Creature del buio), sarà presto adattato per il grande schermo con la collaborazione di James Wan, per la Universal, che si è accaparrata i diritti d'utilizzo.

James Wan ha una storia piuttosto intensa nel genere horror, nonostante adesso si stia occupando del prossimo cinefumetto DCEU in uscita, quello dedicato alla vicenda di Arthur Curry, aka Aquaman.

Nato in Malesia, il regista ha frequentato la scuola di cinema e poi ha stretto amicizia con lo sceneggiatore australiano Leigh Wannell, con il quale ha creato Saw, L'Enigmista, che poi è diventato un franchise di successo. Oltre a questi film, James Wan è la mente creativa dietro successi come Insidious e i primi due capitoli di The Conjuring.

Secondo quanto riportato da Deadline, l'asta che ha visto vincitrice la Universal Pictures per i diritti di Tommyknockers, aveva, tra gli altri concorrenti, anche Sony e Netflix. Wan lavorerà alla pellicola in qualità di co-produttore e supervisionerà il film attraverso la sua società di produzione, la Atomic Monster; al momento però, non ci sono né il regista né lo sceneggiatore del progetto.

Come moltissimi dei romanzi di Stephen King, anche Le Creature del Buio, si svolge nel Maine, e la storia racconta degli effetti di un gas soprannaturale su una comunità che abita in quello Stato. Una curiosità? Al suo autore, il romanzo non piace affatto. Una volta l'ha addirittura definito "libro orribile".

Siete curiosi di vedere come sarà adattato Le Creature del Buio da Wan? Nel frattempo aspettiamo di goderci, a fine anno, la sua versione di Aquaman!