The Titan, Sam Worthington ultima speranza dell'Umanità nel trailer del film Netflix

ha da poco rilasciato online il primo trailer ufficiale di The Titan , nuovo film sci-fi della piattaforma streaming questa volta diretto dache vedrà protagonistanei panni di un astronauta ultima speranza per l'umanità.

Il film è tratto da una storia originale scritta da Arash Amel e adattata in sceneggiatura da Max Hurwitz. La storia ci presenta uno scenario apocalittico dove un gruppo composto da uomini e donne coraggiose potrebbe salvare le sorti dell'intera umanità. Per raggiunge infatti Titano, la più grande luna di Saturno, un gruppo di militari accetterà di sottoporsi a un esperimento molto pericoloso per accelerare l'evoluzione genetica dell'uomo. Tutto per evitare l'estinzione di massa.



The Titan vedrà nel cast anche Taylor Schilling (Orange is the New Black), Tom Wilkinson (Selma) e Nathalie Emmanuel (Fast and Furious, Il Trono di Spade in tv), per un'uscita prevista sul Netflix il prossimo 30 marzo, quindi tra meno di due settimane, il che riduce ancora di più i tempi di promozione della piattaforma di Reed Hastings, anche se la distribuzione The Cloverfield Paradox resta per ora un caso unico e isolato.



Sembra inoltre che Netflix continui a puntare forte sulla sci-fi dopo Mute e il film di Julius Onah, comunque accolti molto freddamente da critica e pubblico. Vedremo che questo The Titan avrà una sorte migliore.