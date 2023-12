The Time Machine, Guy Pierce realizzò ciak perfetti per la maggior parte delle scene!

The Time Machine è una delle pellicole che maggiormente affronta il genere fantascientifico. Le riprese furono particolarmente intense soprattutto per il protagonista Guy Pierce che mise in mostra tutta la sua precisione come attore e professionista del mondo del cinema.

Dopo dei rumor secondo cui Andy Muschietti avrebbe diretto un remake di The Time Machine è inevitabilmente tornato l'interesse nei confronti della pellicola del 2002. Ovviamente, il fascino dei fan ha riguardato il modo in cui il film è stato realizzato e l'impegno messo dagli attori nell'interpretazione di una storia così originale ed impegnativa. In particolare pare che l'apporto alla narrazione dato da Guy Pierce, sia stato molto importante dato che l'attore, fin dal primo momento, dimostrò di aver messo anima e corpo nel progetto.

Oltre alla volontà di voler fare in prima persona tutti i suoi stunt, Guy Pierce si è dimostrato preciso, quasi chirurgico nella sua interpretazione. Una delle sue più grandi caratteristiche, durante le riprese del film, riguardavano la precisione con cui recitava in tutti i ciak. Il regista raccontò quanto, molte volte, accavallando audio e video di ciak differenti il risultato sarebbe stato ugualmente eccellente e pronto all'arrivo nelle sale.

