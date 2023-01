The Time Machine, 3 curiosità sul film con protagonista Guy Pearce!

E' il XIX secolo quando Alexander, insegnante di ingegneria, costruisce una macchina del tempo. La pellicola del 2002 con protagonista Guy Pierce riprende tra le mani il tema del viaggio temporale per raccontare storie ed epoche. In occasione della messa in onda vi sveliamo qualche curiosità sul film.

1. Il regista e la parentela con l'autore del romanzo

The Time Machine è liberamente tratto da un libro di H.G Welles scritto nel 1895. Ciò che ha reso il regista così convinto di voler trasporre la storia sul grande schermo è proprio la parentela che lo lega allo scrittore. Il regista, infatti, non è altro che il pronipote dell'autore del romanzo. Insomma, anche l'adattamento sembra essere rimasto "in famiglia".

2. Guy Pearce e la passione per gli stunt

L'attore, nel corso delle riprese, ha partecipato in prima persona a gran parte delle sue scene d'azione. Durante quei pochi stunt che non ha potuto fare per questioni di sicurezza, Pearce sembrava sempre dispiaciuto e arrabbiato per non esser stato in grado di farli. Non è stata l'unica volta che l'attore ha partecipato a film d'azione dato che è ricordato da molti per la sua partecipazione ad Iron Man 3. Di recente, Pearce ha detto di sperare in un ritorno del suo Aldrich Killian.

3. La macchina del tempo

Fino al 2002, la costruzione realizzata per la macchina del tempo ha mantenuto il record di oggetto di scena più grande e costoso mai utilizzato. Con l'arrivo dei blockbuster moderni e di fondi sempre più ingenti per film di questo tipo, il primato della pellicola è stato scalzato.

Nonostante il tempo passato, la pellicola rimane un esempio di pellicole sui viaggi temporali intesi nella maniera più classica possibile con macchine del tempo e esplorazioni di epoche. Se vi va di scoprire qualcosa di più vi consigliamo la nostra recensione di The Time Machine. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!