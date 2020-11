The Things They Carried, un nuovo war movie all-star con Tom Hardy e Bill Skarsgard

È sempre Deadline a riportare l'interessante notizia che rivela un cast di interpreti all-star composto da Tom Hardy, Bill Skarsgard, Tye Sheridan, Stephan James (Se la strada potesse parlare), Pete Davidson (The Suicide Squad) e Ashton Sanders per il nuovo war movie intitolato The Things They Carried.

Alla regia del progetto troveremo il Rupert Sanders di Biancaneve e il cacciatore, adattando per il grande schermo l'omonima raccolta di storie scritta da Tim O'Brien e dedicata a un plotone di giovani soldati e alle loro esperienze in prima linea durante la sanguinosa Guerra in Vietnam.



Alla sceneggiatura ci penserà invece il candidato al Premio Oscar Scott B. Smith (A Simple Plan), lo stesso autore che sarà prossimamente anche showrunner insieme a Jonathan Nolan e Lisa Joy (Westworld) della serie originale Amazon Prime Video The Peripheral.



Le riprese di The Things They Carried sono prevista principalmente in Thailandia nei primi mesi del 2021. Tom Hardy sarà anche produttore del film con la sua società Hardy Son & Baker. Nel cast troveremo anche Martin Sensmeier, Moises Arias e Angus Cloud, e stando all'outlet americano che ha riportato la notizia in esclusiva a quanto pare dovrebbero esserci ulteriori ingressi che saranno annunciati nelle prossime settimane.



