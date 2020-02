The Thicket: Sophia Lillis, Noomi Rapace e Charlie Plummer nel cast del thriller

È Deadline a rendere noto che Sophia Lillis (IT), Noomi Rapace (Prometheus) e Charlie Plummer (Looking For Alaska) si sono uniti a Peter Dinklage nel cast di The Thicket, nuovo mystery horror basato sull'omonimo romanzo di Joe R. Lasndale conosciuto in Italia come "La foresta".

Attualmente in fase di pre-produzione, il film è stato adattato per il cinema da Chris Kelley e sarà diretto da Elliot Lester. The Thicket segue le vicende di Jack (Plummer), un giovane che intraprende un'epica missione per salvare la sorella (Lillis), la quale è stata rapita dalla violenta killer "Cut Throat Bill" (Rapace) e la sua banda. Per farlo, Jack chiede l'aiuto di un cacciatore di taglie di nome Reginald Jones (Dinklage), figlio alcolizzato di un ex schiavo, e di un'intelligente prostituta. Insieme, i tre seguiranno le tracce della ragazza per arrivare nella sconosciuta The Big Thicket - un luogo dove il caos e la violenza regnano sovrani.

Il film è prodotto da Gianni Nunnari per conto della Hollywood Gang, insieme a Dinklage e David Ginsberg della Estuary Films, Matt Hookings della Camelot Films, Shannon Gaulding e Andre L III della MiLu Entertainment.

I costumi della pellicola saranno curati dalla costumista premio Oscar Julie Weiss (Frida), mentre Galo Olivares (Roma) sarà il direttore della fotografia. La colonna sonora sarà invece curata dalla Ray Suen di Childish Gambino.

La Lillis tornerà sul grande schermo il prossimo aprile come protagonista di Gretel & Hansel, rilettura in chiave horror della celebre fiaba dei fratelli Grimm. Per quanto riguarda la Rapace, l'attrice è da poco apparsa nel film Netflix Close.