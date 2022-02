The Terminal, la vera storia dietro l'emozionante film con Tom Hanks

La storia di The Terminal è di quelle semplici ma d'impatto: un uomo, Viktor Navorski, giunge all'aeroporto di New York dalla Krakozhia, Paese immaginario facente parte dell'ex-blocco dell'Unione Sovietica. Il nostro, però, resterà bloccato lì a causa di un colpo di Stato avvenuto proprio in quel momento nel suo Paese d'origine.

Una storia assurda, che poggia però le sue basi su una vicenda realmente accaduta: era infatti il 1988 quando Merhan Nasseri, un profugo iraniano, atterrò all'aeroporto Charles De Gaulle di Parigi, dopo esser stato rifiutato dall'Inghilterra in seguito al furto del suo visto da rifugiato rilasciato dall'Unione Europea.

Impossibilitato a lasciare l'aeroporto, il nostro si trovò costretto a restare nel Terminal 1 finché non gli fu concessa la possibilità di entrare in Francia o, in alternativa, tornare in Iran: Nasseri scelse però di continuare a vivere nel Terminal raccontando la sua storia a chi avrebbe voluto ascoltarla, noncurante del fatto che la sua sanità mentale si andasse via via deteriorando a causa della situazione.

Pare, infatti, che l'uomo abbia rifiutato l'ingresso in Francia con giustificazioni assurde, lamentandosi del fatto che i suoi documenti non lo riconoscessero come Sir Alfred o sostenendo di aver dimenticato la sua lingua natale. Ricoverato nel 2006 per cause non precisate, Nasseri si vide comunque accreditare da DreamWorks la cifra di 250.000 dollari per i diritti sulla sua autobiografia.

Eravate a conoscenza della vera storia dietro il film di Steven Spielberg? Vediamo, intanto, in che modo The Terminal ha influito sull'amicizia tra Spielberg e Tom Hanks.