The Terminal, in una scena cancellata era presente un easter egg di ET!

The Terminal è uno dei film più toccanti ed emozionanti di Steven Spielberg degli ultimi 25 anni. La storia di un uomo costretto a vivere in un aeroporto poiché "senza nazionalità", rende l'idea di come l'appartenenza sia qualcosa di fondamentale in ognuno di noi e nella propria storia personale.

La storia vera che ha ispirato The Terminal è incredibilmente commuovente e lascia capire il dramma di chi l'ha direttamente vissuta. Nonostante il film di Spielberg si ispirasse ad una storia vera, l'attore non disdegnò di provare ad inserire al suo interno qualche citazione a sui film precedenti, anche di generi totalmente diversi e che sono stati la base del suo incredibile successo. Tra questi c'è E.T L'extraterrestre che, tuttora, è identificato come uno dei film più iconici di Spielberg.

In una scena cancellata di The Terminal, il protagonista, interpretato da Tom Hanks chiedeva aiuto su come utilizzare una una carta telefonica esclamando "Telefono casa, telefono casa!" la battuta più iconica di E.T L'extraterrestre. Il riferimento alla pellicola del 1982 fu totalmente volontario ma, alla fine, il regista decise di non inserirlo all'interno della pellicola per non rompere il pathos già particolarmente drammatico della scena.

