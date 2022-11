The Terminal: morto l'uomo iraniano che ha ispirato il film con Tom Hanks

Probabilmente non lo sapete, ma The Terminal è ispirato ad una storia vera e proprio in questi giorni ha perso la vita l'uomo iraniano che ha vissuto per 18 anni nell'aeroporto Charles De Gaulle di Parigi, fornendo lo spunto proprio per il film con Tom Hanks.

Mehran Karimi Nasseri, questo era il suo nome, è morto proprio al terminal dove aveva vissuto tra il 1988 e il 2006 come rivrlato da alcuni funzionari dell’aeroporto all’agenzia di stampa AFP. Pare che l'uomo avesse sperperato gran parte dei guadagno ottenuti con i diritti del film di Steven Spielberg e che da qualche tempo avesse ripreso a frequentare proprio lo scalo che era stato la sua casa per 18 anni.

Nato nel 1942, Nasseri era estremamente contrario all'allora Scià Mohammad Reza Pahlavi e osteggiato anche dalla sua famiglia, fu costretto ad abbandonare il suo paese natale. Vagò per l'Europa per qualche tempo prima di giungere in Francia dove si rifugiò in aeroporto dopo aver perso i suoi documenti. Qui vi rimase fino a che non fu costretto ad andar via nel 2006 per problemi di salute.

Lo studio cinematografico DreamWorks rimase molto affascinato dallo sua storia e decise così di proporgli 250mila dollari per acquisirne i diritti. Il connubio tra Steven Spielberg e Tom Hanks ha poi fatto il resto, rendendo questa vicenda imperitura.