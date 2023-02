The Terminal, in quale aeroporto è stato girato il film con Tom Hanks?

Sono passati quasi 20 anni da quando The Terminal fece commuovere il mondo intero grazie alla sapiente regia di Steven Spielberg, alla solita, strepitosa performance di Tom Hanks e, ovviamente, a una storia vera che non può lasciare indifferenti. Ma quanto è stato fedele, il buon Steven, ai fatti realmente accaduti?

La nostra curiosità riguarda in realtà un dettaglio ben preciso e tutt'altro che di poco conto, vale a dire l'aeroporto che fa da sfondo all'intera vicenda di Viktor Navorski: ispirato alla figura del rifugiato iraniano Mehran Karimi Nasseri, il personaggio di Hanks si trova per tutta la durata del film "prigioniero" in un terminal dell'aeroporto internazionale John Fitzgerald Kennedy di New York.

L'aeroporto in cui furono effettuate le riprese del film con Catherine Zeta-Jones è però un altro: la troupe capitanata da Steven Spielberg operò infatti Mirabel International Airport di Montréal, in Canada, mentre per le riprese di interni ci si spostò tutti a Palmdale, situata nella contea di Los Angeles, California.

La storia di Nasseri, però, ebbe luogo in un aeroporto europeo, per la precisione l'aeroporto Charles De Gaulle di Parigi, nel quale il rifugiato giunse nel 1988: Nasseri visse nel terminal 1 fino al 2006, per poi spostarsi al terminal 2F, dove morì nel novembre 2022. Per saperne di più, qui trovate un nostro approfondimento sulla storia che ispirò The Terminal.