The Tender Bar, anche Tye Sheridan nel cast del nuovo film di George Clooney?

Comincia a prendere forma il cast di The Tender Bar, il nuovo film Amazon prodotto e diretto da George Clooney. Stando a quanto riporta Collider, infatti, Tye Sheridan (Ready Player One) sarebbe in trattative per il ruolo del giovane coprotagonista, che affiancherebbe il già confermato Ben Affleck.

Descritto come una storia di formazione, The Tender Bar è basato sull'omonimo romanzo autobiografico di J.R. Moehringer, che racconta il tempo trascorso dall'autore alla ricerca di improbabili figure paterne tra gli avventori del bar di suo zio a Long Island. Tye Sheridan dovrebbe dunque interpretare Moehringer, mentre Ben Affleck sarà lo zio Charlie.

Non è ancora chiaro, invece, se George Clooney figurerà nel film anche come attore. Il regista di The Midnight Sky, che ha fatto registrare numeri pazzeschi su Netflix, ha finora recitato in tutti i film da lui diretti, ad eccezione di Suburbicon, in cui il ruolo del protagonista era affidato a Matt Damon.

The Tender Bar sarà adattato per lo schermo da William Monahan, premiato nel con l'Oscar per la miglior sceneggiatura non originale per The Departed. Amazon ha acquisito i diritti del film da Sony, che in precedenza stava lavorando a un adattamento per la regia di Ted Melfi. Oltre a George Clooney, tra i produttori figurano anche Grant Heslov e Ted Hope.

Tye Sheridan, reduce dalla serie Wireless prodotta da Steven Soderbergh, sarà invece prossimamente anche in The Card Counter, thriller con Oscar Isaac diretto da Paul Schrader, e nello sci-fi Voyagers di Neil Burger.