The Tender Bar: il nuovo film prodotto e diretto da George Clooney per Amazon

Come riporta il puntualissimo Variety, George Clooney è in trattative con Amazon Studios per dirigere e produrre un adattamento cinematografico di The Tender Bar: A Memoir (Il bar delle grandi speranze in italiano), racconto per adulti scritto da J.R. Moehringer, giornalista, romanziere e anche Premio Pulitzer.

Clooney dovrebbe anche produrre la trasposizione insieme al suo storico partner, Grant Heslov, con cui collabora all'interno dell'etichetta Smokehouse Pictures anche insieme a Ted Hope. Ad adattare la sceneggiatura per il grande schermo ci ha già pensato William Monahan, vincitore del Premio Oscar alla miglior sceneggiatura per il The Departed di Martin Scorsese.



La storia di The Tender Bar è incentrata sullo stesso autore, che da ragazzo aveva tentato di trovare un sostituto del padre, disco jokey di New York scomparso prima che suo figlio riuscisse a pronunciare la sua prima parola. Quando non riuscì più a sentire la voce del padre alla radio, infatti, il ragazzo comincia ad aggirarsi disperato al bar all'angolo della strada, dove fa amicizia con lo zio Charlie e altri adulti, entrando nella loro cerchia e trovando quelle figure di cui aveva bisogno.



Moehringer divenne poi uno stimato reporter e vinse anche il Pulitzer nel 2000. Prima di The Tender Bar, rivedremo il Clooney regista nell'imminente The Midnight Sky, thriller post-apocalittico prodotto da Netflix e con protagonista Felicity Jones.