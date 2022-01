The Tender Bar, George Clooney:'Molti cinema non vogliono far uscire i miei film'

Il regista di The Tender Bar, George Clooney, si è lamentato delle catene cinematografiche che non avrebbero dato ai suoi film recenti la giusta continuità di uscita nelle sale. L'exploit dello streaming ha condizionato anche le uscite dei film nelle sale cinematografiche e anche per i divi di Hollywood qualcosa è cambiato.

Il mese scorso una dichiarazione dell'attore fece scalpore: Clooney rifiutò 35 milioni di dollari per un giorno di lavoro, come lui stesso ha ammesso, perché non ne valeva la pena. L'attore in questi giorni ha elogiato i servizi streaming per aver cambiato le carte in tavola e aver diversificato il mercato.



"Occorre sempre lottare. Sto lavorando anche ad un film con Brad [Pitt] per Apple, ad alto budget. Il segreto è lavorare per far si che ci sia anche un'uscita nelle sale. Non esiste nulla di più entusiasmante di vedere una commedia o un horror in una sala piena di persone. Credo che parte del nostro lavoro sia assicurarci di proteggere la certezza di far uscire i film nelle sale... Ma onestamente non molti cinema si sono lanciati sui film che ho fatto, per diverso tempo. Dicevano 'non è più il nostro genere'. Per questo motivo gli streamer hanno tenuto aperta una porta per tenere vive questo tipo di storie" ha dichiarato Clooney in una recente intervista a Entertainment Weekly.



Il progetto con Apple a cui Clooney si riferisce è un thriller che sarà diretto da Jon Watts, regista di Spider-Man: No Way Home.

Attualmente il nuovo film diretto da George Clooney è disponibile su Amazon Prime Video. Sul nostro sito trovate la recensione di The Tender Bar.